LŠ: Liverpul slavio u Parizu, pobjede Barselone, Intera i Bajerna

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Liverpula, Barselone, Bajerna i Intera ostvarili su pobjede u prvim mečevima osmine finala Lige šampiona.

Liverpul je u Parizu savladao Pari Sen Žermen 1:0, a odlučujući pogodak postigao je Harvi Eliot u 87. minutu.

Domačin je bio mnogo bolji rival, imao je 27 udaraca na gol, od toga je deset išlo u okvir, ali je na golu Liverpula briljirao Alison.

Barselona je savladala Benfiku u Lisabonu (1:0), a pitanje pobjendika riješio je Rafinja u 61. minutu, nakon velike greške Silve.

Španski tim je od 22. minuta igrala sa igračem manje, nakon isključenja Kubarsija.

Bajern je u Minhenu bio ubjedljiv protiv Bajera iz Leverkuzena – 3:0.

Domaći sastav do pobjede vodili su Hari Kejna golovima u 9. i 75. iz jedanaesterca i Džamala Musijale u 54. minutu.

Leverkuzen je meč završio sa desetoricom, budući da je crveni karton dobio Nordi Mukijele.

Inter je savladao Fejenord u Roterdamu 2:0, golovima Markusa Tirama u 38. i Lautara Martinesau 50. minutu.

Revanš utakmice na programu su narednog utorka.

