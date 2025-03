LŠ: Borusija izborila četvrtfinale

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Borsuije iz Dortmunda plasirali su se u četvrtfinale Lige evropskih šampiona.

Borusija je večeras kao gost, u revanš meču osmine finala, savladala Lil 2:1.

Prvi duel u Dortmundu završen je neriješeno 1:1.

Domaćin je poveo golom Džonatana Dejvida u petom minutu.

Izjednačio je Emre Džan u 54. iz jedanaesterca, a pitanje pobjednika i četvrtfinaliste riješio je Maksimilijan Bir u 65. minutu.

Borusija, prošlogodišnji finalista, u četvrtfinalu igraće sa Barselone, koja je eliminisala Benfiku.

U ostalim večerašnjim duelima sataće se: Arsenal – PSV Ajndhoven, Aston Vila – Klub Briž i Atletiko – Real.

