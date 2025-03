LŠ: Barselona u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Barselone plasirali su se u četvrtfinale Lige evropskih šampiona.

Barselona je večeras pred svojim navijačima, u revanš meču osmine finala, savladala Benfiku 3:1 i sa dva trijumfa izborila nastavak takmičenja.

Prvi duel u Lisabonu dobila je 1:0.

Do nove pobjede došla je golovima Rafinje u 11. i 42. i Lamina Jamala u 27. minutu.

Jedini pogodak za Benfiku postigao je Nikolas Otamendi u 13. minutu.

U ostalim večerašnjem duelima sastaće se: Inter – Fejnord, Liverpul – Pari Sen Žermen i Bajern Leverkuzen – Bajern Minhen.

