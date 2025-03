Lovćen slavio u Pljevljima i udaljio Rudar iz trke za titulu

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena pobijedili su večeras u Pljevljima ekipu Rudara 31:30, u utakmici 13. kola SBBet Prve lige.

Cetinjski tim je tom pobjedom, 12. ove sezone, praktično otpisao Rudar iz trke za titulu.

U uzbudljivoj završnici, odlučujući pogodak postigao je pivot Mihailo Šćekić, 28 sekundi prije kraja utakmice.

Rudar je prethodno sa tri uzastopna pogotka izjednačio rezultat, minut i 18 sekundi prije kraja.

Lovćen je do pobjede vodio Bogdan Petričević sa devet golova, šest je dodao Mihailo Šćekić, a jedan manje Đorđo Peruničić.

U pljevaljskom sastavu istakao se Andrija Jokić sa deset, Elmin Junuz je postigao sedam, a pet Dragan Jelušić.

Budućnost je u Podgorici slavila protiv Jedinstva 36:28, a u pobjedničkom timu po sedam pogodaka postigli Emir Đulović i Rade Živkoviće.

U ekipi iz Bijeloig Polja 10 golova je postigao Marko Tomović.

Mornar 7 je bio bolji od Sutjeske (38:26), dok je Berane 1949 nadigralo Zabjelo (32:26).

Budvanska rivijera juče je pobijedila Partizan 31:21.

