Lovćen pobjedom do prvog mjesta

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena pobijedili su večeras Budvansku rivijeru 37:21, u utakmici 11. kolu SBBet Prve crnogorske lige.

Cetinjski je tom pobjedom, zahvalujući porazu Budućnosti, preuzeo čelnu poziciju na tabeli.

Pitanje pobjednika odlučeno je početkom drugog poluvremena, kada je Lovćen serijom 8:0 stigao do prednosti od 13 golova.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Mirko Radović sa devet pogodaka.

Istakao se i golman Savo Vujović sa 19 odbrana.

Kod Budvanske rivijere najbolji je bio Novak Bajčeta sa šest golova.

