Lovćen najbolji u Rožajama

Podgorica, (MINA) – Kik boks klub Lovćen osvojio je prvo mjesto u generalnom plasmanu međunarodnog Kik boks turnira u Rožajama.

Cetinjski kik bokseri nastup su završili sa sedam zlatnih i pet srebrnih medalja.

Zlatne medalje osvojili su kadeti Dragan Muratović (do 47), Pavle Petrović (do 52), Stefan Drašković (do 57), Miloš Vojinović (preko 69) i Slađana Božović (do 55), juniorka Teodora Gardašević (do 55) i senior Marko Denčić (do 69).

Srebrni su bili pioniri Mauricio Jeremin (do 32) i

Luka Vuletić (do 40), kadet Uroš Bigović (do 50) i juniori Filip Denčić (do 60) i Lazar Pavićević (do 74).

Kao drugoplasirani u generalnom plasmanu završio je Rebel iz Tivta, dok je treći bio Obilić iz Prištine.

Turnir, čiji je organizator rožajski klub Univerzum, okupio je više od 200 kik boksera iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova.

