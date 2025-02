Loš dan za crnogorske šahiste, pobjeda Peka Đurovića

Podgorica, (MINA) – Peko Đurović ostvario je pobjedu i popravio slabiji učinak crnogorskih šahista u četvrtom kolu Svjetskog omladinskog prvenstva u Petrovcu.

Đurović, najbolje rejtingovani crnogorski šahista, bijelim figurama nadigrao je Kasimira Rusa iz Belgije.

Igrana je sicilijanska odbrana, a Đurović je iskoristio stečenu prednost, pojačavao pritisak i uspio da osvoji kvalitet.

Stečenu prednost je rutinski realizovao, pa nakon četiri kola ima polovičan učinak, od po dvije pobjede i poraza.

On se pridružio grupi igrača sa dva poena u kojoj su i Đorđe Anđelić i Dimitrije Vujović, koji su poraženi u četvrtom kolu.

Anđelić je poražen, nakon velike borbe, od Matijasa Palcera, fide majstora iz Mađarske, dok je Vujović previdom u otvaranju Khumojunu Begmuratovu poklonio poen.

Prvu pobjedu upisao je Luka Novaković koji je bijelim figurama savladao Amera Saeda Allleilija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok su crnogorski derbiji pripali Relji Radoviću i Danilu Đenđinoviću, koji su savladali Damjana Pešića i Andreja Račića.

Prve poene upisali su i Koča Radović i Egor Ševcov koji su remizirali u međusobnom duelu.

U konkurenciji dama crnogorske predstavnice su zabilježile dva remija. Mateja Popović i Katarina Đukić, remizirale su u duelima sa albanskom šahistkinjom Šućom Klean, odnosno predstavnicom Kirgistana Nurai Sovetbekovom nakon dobre igre, dok su Ines Đenđinović i Sofija Milović poražene u današnjim duelima.

Četvrto kolo počelo je minutom ćutanja u čast preminulog Borisa Spaskog.

Na čelu tabele u muškoj konkurenciji nalaze se indijski velemajstor Vankateš Pranav i Meng Jihan iz Kine sa maksimalnim učinkom, dok u konkurenciji dama čak devet igračica dijeli prvo mjesto sa 3,5 poena.

Sjutra je na programu peto kolo, a partije će početi u 15 sati.

