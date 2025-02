Lob novi sponzor Košarkaškog saveza

Podgorica, (MINA) – Kompanija Lob novi je sponzor Košarkaškog saveza, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da su Ugovor o sponzorstvu potpisali predsjednica Saveza Jelena Dubljević i Marko Pajović, zamjenik izvršnog direktora kompanije Lob.

Ugovor je potpisan na četiri godine, pa će logo te kompanije u tom periodu imati posebno mjesto na opremi reprezentativnih selekcija.

Duvljević je kazala da joj je velika čast i zadovoljstvo što je u ime Saveza potpisala jedan od najvećih i sigurno najdužih ugovora u istoriji Košarkaškog saveza.

“To je ugovor koji će nam pomoći da u budućnosti stabilizujemo našu finansijsku situaciju, a samim tim i ugovor koji će dati nadu, prostor i sigurnost mladim košarkašima i košarkašicama da napreduju i da ostvaruju što veće uspjehe. Ugovor je potpisan na četiri godine, a to u sportu znači mnogo, donosi sigurnost, posebno u ovim momentima u kojima se trenutno nalazimo”, rekla je Dubljević.

Pajović je istakao da je kompanija Lob već četvrt vijeka, koliko posluje u Crnoj Gori, tijesno povezana sa domaćim klupskim i reprezentativnim sportom.

On je naglasio da su ponosni na brojne projekte čija je realizacija doprinijela jačanju sporta u Crnoj Gori.

“Aktivno učestvujemo u razvoju crnogorskog sporta i stvaranju novih generacija vrhunskih sportista koji su najbolji ambasadori naše zemlje. Od danas naša kompanija pruža punu podršku Košarkaškom savezu Crne Gore. Nadamo se da će ovo biti jedna duga i uspješna saradnja tokom koje će djevojke i momci u svim reprezentativnim selekcijama ponosno predstavljati našu zemlju širom svijeta”, rekao je Pajović.

On je naglasio da se u toj kompaniji raduju novim pobjedama i uspjesima timova u crveno-žutom dresu.

“Vjerujem da ćemo zajedno proslaviti plasman na Eurobasket, kao i da će naše mlađe kategorije već ovog ljeta ponovo biti dio elitnog ranga evropske košarke”, kazao je Pajović.

Iz Košarkaškog saveza saopšteno je da će predstojeći izazovi i takmičenja biti prilika da kroz podršku i ljubav prema sportu ispišu nove stranice crnogorskog sporta.

“Evropsko prvenstvo za seniorke biće održano od 18. do 29. juna u četiri države (Češka, Njemačka, Italija i Grčka). Od 27. avgusta do 14. septembra biće održano prvenstvo Evrope za seniore (Kipar, Letonija, Poljska i Finska), dok su četiri mlađe reprezentativne selekcije prijavljene za kontinentalne šampionate, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

