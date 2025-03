LK: Celje slavilo protiv Lugana, Borac do remija u sudijskoj nadoknadi

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Celja upisali su minimalan trijumf, dok je Borac do izjednačenja došao u sudijskoj nadoknadi, u prvim utakmicama osmine finala Lige konferencija.

Celje je pred svojim navijačima savladalo Lugano 1:0, a odlučujući pogodak postigao je Tamar Svetlin u 23. minutu.

Borac je u Banja Luci igrao sa Rapidom iz Beča nerješeno 1:1.

Goste je u vođstvo doveo Dion Beljo u 23. minutu.

Konačan rezultat postavio je David Vuković u drugom minutu sudijske nadoknade.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Kopenhagen – Čelsi 1:2, Molde – Legija 3:2, Panatinaikos – Fiorentina 3:2, Betis – Vitorija Gimaraeš 2:2, Jagelonija – Serkl Briž 3:0 i Pafos – Đurgarden 1:0.

Revanš utakmice na programu su narednog četvrtka.

