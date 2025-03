Ljutić osvojila trofej u slalomu

Podgorica, (MINA) – Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić osvojila je mali kristalni globus u slalomu.

Ona je večeras na finalu sezone Svjetskog kupa u američkom San Veliju zauzela deseto mjesto, što joj je bilo dovoljno da zadrži čelnu poziciju.

Posao su joj olakšale najbliže konkurentkinje za trofej, Katarina Linsberger osvajanjem petog mjesta i Kamila Rast, koja je bila 14. u posljednjoj trci.

Pobijedila je Mikaela Šifrin u vremenu minut, 45 sekundi i 92 stotinke i upisala 101. trijumf u Svjetskom kupu.

Drugo mjesto je zauzela njemačka skijašica Lena Dir, dok je pobjednički podijum kompletirala Andreja Slokar.

Ljutić je trofej u slalomu osvojila sa 541 bodom, ispred Linsberger sa 509 i Rast sa 492 boda.

Veliki kristalni globus ranije je osvojila Italijanka Franćeska Brinjone sa 1.594 boda.

Švajcarkinja Lara Gut-Behrami je druga sa 1.272, dok je treće mjesto pripalo Italijanki Sofiji Gođi sa 931 bodom.

