Ljumović objavio spisak za turnir u Uzbekistanu

Podgorica, (MINA) – Selektor mlađe kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore, Minja Ljumović, objavio je spisak igrača koji konkurišu za nastup na turniru Mirabor Usmanov u Uzbekistanu.

Ljumović računa na 22 igrača.

Pozvani su golmani: Dimitrije Minić (Stari Aerodrom), Edin Lekić (Dečić);

odbrana: Strahinja Janković (Podgorica), Aleksa Perišić, Andrija Anđelić (Budućnost), Stefan Delić (Budva), Vuk Kostić (Ofk Mladost Lob.bet), Leon Đonaj (Rot Vajs, Njemačka), Marko Glendža (Grbalj), Aleksandar Radulović (Stari Aerodrom);

vezni red: Viktor Bubanja (Budva), Vukota Knežević (Zeta), Andrej Kartal (Rudar), Petar Ražnatović (Arsenal), Nenad Miranović (Stari Aerodrom), Radovan Zečević (Sutjeska Meridianbet);

napad: Lazar Kojičić (Kom), Đorđe Fabris (Budva), Matija Jovanović (Budućnost), Andrija Vukoje (Grbalj), Darvin Đukić (Stari Aerodrom), Alan Kastrat (Metrolitan, SAD).

Na turniru će, osim Crne Gore i domaćina, igrati Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Crna Gora će u prvom kolu, 11. avgusta (14.00), igrati sa Saudijskom Arabijom, dva danas kasnije, u istom terminu, rival će biti Ujedinjeni Arapski Emirati, dok će se u posljednjem kolu, 15. avgusta (16.00) sastati sa Uzbekistanom.

