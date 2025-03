Ljesar objavio spisak za dvomeč sa Slovenijom

Podgorica, (MINA) – Selektor futsal reprezentacije Crne Gore Sveto Ljesar objavio je spisak igrača za predstojeće mečeve sa Slovenijom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2026. godine

Ljesar je pozvao 14 igrača.

Na spisku su golmani – Milun Sekulić (Titograd), Balša Đurković i Nemanja Krunić (Bajo Pivljanin) i igrači Luka Vuletić (Lucenec, Slovačka), Lazar Kostić, David Puletić (Homel, Holandija), Goran Delić, Marko Spasojević, Janko Bulatović, Nikola Cimbaljević, Balša Bojanović, Pavle Vukčević, Filip Marković (Titograd), Nikola Vidaković (Studetski dom), Novica Ćalasan, Danilo Vuković i Goran Davidović (Bajo Pivaljanin).

Crnogorska selekcija dočekuje Sloveniju 6. marta u dvorani hotela ,,VOCO“, dok će pet dana kasnije gostovati istom rivalu.

U prethodna dva meča grupe 4, Crna Gora je poražena od Mađarske i Norveške.

Selektor Ljesar kazao je da crnogorsku selekciju očekuju dvije veoma zahtjevne utakmice sa favoritom grupe, Slovenijom.

“Svi igrači koje smo pozvali, osim kapitena Ilije Mugoše koji je obnovio povredu, za sada su zadravi i spremni. Želimo da pokušamo da popravimo utisak iz prve dvije utakmice, koje smo odigrali u decembru”, rekao je selektor Ljesar.

