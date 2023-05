Liješević poražen od vicešampiona Azije

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Petar Liješević u šesnaestini finala završio je nastup na Svjetskom prvenstvu u uzbekistanskom Taškentu.

On je danas u kategoriji do 86 kilograma, na poene, poražen od vicešampiona Azije, Udaja Alhindavija iz Jordana.

“Liješević je u ovom trenutku dao svoj maksimum i imajući u vidu da je jedan od najmlađih takmičara na šampionatu ne možemo biti nezadovoljni. Odmah nakon povratka u Crnu Goru nastavljamo sa radom i pripremom za dalja takmičenja po poznatoj formuli da rad, rad i samo rad daju rezultate”, kazao je selektor Nikola Ružić agenciji MINA.

Liješević je bio jedini predstavnik Crne Gore u Taškentu, na jednom od najmasovnijih i najkvalitetnijih bokserskih takmičenja u istoriji tog sporta.

Svjetska bokserska federacija za šampionat obezbijedila je rekordni nagradni fond u iznosu od 5,2 miliona USD. Predviđeno je da svi osvajači zlatne medalje dobiju po 200 hiljada, srebrne 100, a bronzane 50 hiljada USD.

