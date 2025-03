LE: Pobjede Rome i Lacija, remi Mančester junajteda

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Rome i Lacija, golovima u sudijskoj nadoknadi, ostvarili su pobjede, dok je Mančester junajted remizirao, u prvim utakmicama osmine finala Lige Evrope.

Roma je na Olimpiku savladala Bilbao 2:1, dok je Lacio u Češkoj, sa dva igrača manje, slavio protiv Viktorije Plzen 2:1.

Duel Real Sosijedada i Mančester junajteda završen je 1:1.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

AZ Alkamr – Totenhem 1:0, FCSB – Lion 1:3, Fenerbahče – Rendžers 1:3, Ajaks – Frankfurt 1:2 i Bodo Glimt – Olimpijakos 3:0.

Revanš utakmice na programu su narednog četvrtka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS