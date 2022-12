Lalošević: Ivanović simbol šaha u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Šahista Božidar Ivanović simbol je tog plemenitog sporta u Crnoj Gori i pokazatelj da se mogu postići izvanredni rezultati ukoliko čovjek istinski voli ono čime se bavi, kazao je ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

On je ugostio danas velemajstora Ivanovića i sa njim razgovarao o razvoju i promociji šaha u Crnoj Gori.

“Ivanović je ime koje vrlo dobro znaju ljubitelji šaha u Crnoj Gori i šire. Ivanović je u određenom periodu bio, a to je i dalje, simbol ovog plemenitog sporta u našoj državi, te pokazatelj da se mogu postići izvanredni rezultati ukoliko čovjek istinski voli ono čime se bavi”, rekao je Lalošević.

Ivanović se zahvalio ministru Laloševiću na prijemu, ističući da je podrška Ministarstva sporta i mladih šahu naročito dobrodošla, kako bi ta sportska disciplina dostigla status u Crnoj Gori kakav zaslužuje.

