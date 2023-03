Lalošević čestitao karatistima evropsku medalju

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević, čestitao je karatistima i rukovodstvu Karate saveza, osvajanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Gvadalahari.

To je prva evropska medalja muškog kata tima u nezavisnoj Crnoj Gori.

U toj disciplini crnogorski karate ima i bronzu ženskog tima, u sastavu Tijana i Biserka Radulović i Milena Milačić, osvojenu 2007. godine.

“Ponosan sam na crnogorske dostojanstvene, hrabre i srčane sportske reprezente, koji su nas obradovali svojom fer igrom, a koja je ovoga puta rezultirala bronzanom medaljom. Bravo, tako se bori za svoju zemlju”, rekao je Lalošević.

Bronzani kata tim u Gvadalahari nastupao je u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan, Kenan Nikočević i Nikola Milić, a predvodila ih je selektorka Milena Milačić.

