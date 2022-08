Lalošević čestitao Berišaj srebrnu medalju

Podgorica, (MINA) – Tekvondo reprezentativka Crne Gore Anđela Berišaj pokazala je da je pravi borac i rezultat nije izostao, kazao je Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

On je uputio čestitke crnogorskoj tekvondo reprezentativki za osvojenu srebrnu medalju na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Sofiji.

“Izvanredan rezultat naše Anđele. Sve čestitke njoj i njenim trenerima, kao i matičnom savezu. Pokazala je da je pravi borac i rezultat nije izostao. Bravo, samo nastavi da vrijedno treniraš i radiš, Crna Gora je ponosna na tebe”, kazao je Lalošević.

Berišaj je osvojila prvu svjetsku medalju za crnogorski tekvondo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS