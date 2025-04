Kukuličić na EP u cestovnom trčanju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičar Miljan Kukuličić nastupiće na Evropskom prvenstvu u cestovnom trčanju, koje će naredna dva biti održano u Briselu, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Šampionat će biti održan u disciplinama deset kilometara, polumaraton i maraton za muškarce i žene.

Atletičar barskog Mornara nastupiće u trci na deset kilometara, a ta disciplina na programu je u nedjelju.

Za Evropsko prvenstvo u trčanju prijavljeno je 338 takmičara iz 46 država.

Sa Kukuličićem je za Brisel otputovao njegov trener Dragoljub Koprivica.

