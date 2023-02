Kujundžić u finalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Vasilije Kujundžić plasirao se u finale juniorskog turnira Drakula open u rumunskom gradu Aradu.

On je danas u polufinalnom meču kategorije do 80 kilograma pobijedio domaćeg boksera Adriana Cakania.

Cakania je juče u četvrtfinalu ubjedljivo savladao Huseina Kusejnilija iz Azerbejdžana.

Protivnik Kujundžića u nedjeljnom finalu biće Rumun Matej Nastakuci, koji je eliminisao Kamila Vočika iz Poljske.

Turnir u Rumuniji okupio je boksere u 27 države.

