Kubacki najbolji u Insbruku

Podgorica, (MINA) – Poljak David Kubacki pobjednik je takmičenja u Insbruku, treće stanice novogodišnje turneje Četiri skakaonice.

Do pete pobjede ove sezone, ukupno desete u Svjetskom kupu, došao je skokovima od 127 i 121,5 metara, za koje je dobio 265,2 boda.

Pobjednik takmičenja u Obersdorfu i Garmiš-Partenkirhenu, Norvežanin Halvor Egner Granerud, osvojio je u Insbruku drugo mjesto skokovima od 123 i 133 metra i zbirom od 261,7 bodova.

Pobjedničko postolje komletirao je Slovenac Anže Lanišek skokovima dužine 127 i 121,5 metara, za koje je sakupio 258,8 bodova.

Na četvrtom mjestu završio je Austrijanac Stefan Kraft (129,5 i 125), dok je peti bio Poljak Kamil Stoh (127 i 121).

Granerud je vodeći u plasmanu novogodišnje turneje sa 877,8 bodova.

Kubacki je drugi sa 854,5, a treći Poljak Pjotr Žila sa 823,5 bodova.

Kubacki je vodeći u Svjetskom kupu sa 870 osvojenih bodova.

Lanišek zauzima drugo mjesto sa 742, dok je treći Granerud sa 696 bodova.

Posljednja stanica novogodišnje turneje na programu je 6. januara u Bišofshofenu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS