KSCG: Skupština nije održana zbog nedostatka kvoruma

Podgorica, (MINA) – Redovna sjednica Skupštine Košarkaškog saveza, koja je bila zakazana za danas, nije održana zbog nedostatka kvoruma, saopšteno je iz te asocijacije.

Na sjednicu u podgoričkom hotelu Voko doputovalo je 38 delegata.

Skupština Košarkaškog saveza ima 92 delegata, a za održavanje sjednice potrebno je najmanje 47 delegata.

