Krunić objavio spisak za Evropsku ligu

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Crne Gore, Milorad Krunić, objavio je danas širi spisak odbojkašica za nastup u CEV Srebrnoj Evropskoj ligi.

To takmičenje startovaće 27. maja, a grupna faza igraće se do 18. juna. Finalni turnir na programu je 24. i 25. juna u Gracu.

Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće u grupi B protiv selekcija Portugala, Gruzije i Farskih Ostrva, dok su u grupi A selekcije Austrije, Estonije, Letonije i Sjeverne Makedonije.

Na spisku Krunića su:

tehničari – Marija Šušić (Tent, Srbija), Tijana Tvrdišić (Herceg Novi) i Viktoria Đukić (Akademija);

primači servisa – Nevena Vukčević (Partizan Efbet, Srbija), Dušanka Petrović (Marina Kaštela, Hrvatska), Simona Petranović (Ub, Srbija), Marija Tuševljak (Herceg Novi), Danijela Džaković (Asitek, Italija), Milena Burzanović (Herceg Novi),

Lara Jovović (Morača) i Teodora Čavić (Galeb Liko Soho Group);

korektori – Nikoleta Perović (Konsolini, Italija), Dijana Vuković (Voluntari 2005, Rumunija), Majda Čakar (Akademija) i Marija Bojić (Galeb Liko Soho Group);

srednji blokeri – Saška Đurović (San Rafael, Francuska), Mina Dragović (Jedinstvo Stara Pazova, Srbija), Katarina Budrak (Bordo, Francuska), Maša Dragojević (Galeb Liko Soho Group), Mia Ražnatović (Luka Bar) i Teodora Rakočević (Banja Luka Volley, Bosna i Hercegovina)

libera – Melisa Cenović (Herceg Novi), Lana Labović (Herceg Novi), Gordana Madžgalj (Jedinstvo) i Ksenija Krunić (Akademija).

Crna Gora će takmičenje početi 27. maja duelom sa ekipom Farskih Ostrva.

