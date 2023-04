Kovinić u drugom kolu turnira u Saragosi

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić plasirala se u drugo kolo ITF turnira u Saragosi.

Ona je na startu turnira pobijedila Španjolku Džesiku Buzas Maneiro 2:1, po setovima 6:2, 3:6 i 6:1.

To je njena prva pobjeda još od 2. februara, a trijumfom protiv 185. teniserke svijeta prekinula je seriju od pet poraza.

Kovinić, koja je 73. na WTA listi, u drugom kolu igraće protiv Francuskinje Kloi Pake, 189. teniserke svijeta.

