Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić plasirala se u drugo kolo ITF turnira u portugalskom Oeirašu.

Ona je danas na startu turnira eliminisala francusku teniserku Osean Dodan 2:0 (7:5 i 6:2).

Kovinić će u narednom kolu igrati protiv Eženi Bušar.

