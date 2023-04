Kovinić u četvrtfinalu ITF turnira u Oeirašu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić plasirala se četvrtfinalu ITF turnira u portugalskom Oeirašu.

Ona je danas u drugom kolu savladala Kanađanku Eženi Bušar 2:0, po setovima 6:3 i 7:5.

Do pobjede i plasmana među osam najboljih došla je nakon sat i 42 minuta igre.

Kovinić, koja je postavljena za petog nosioca, na startu turnira eliminisala je francusku teniserku Osean Dodan 2:0 (7:5 i 6:2).

U četvrtfinalu čeka je prvi nosilac, Marija Buzkova iz Češke, koja je u drugom kolu eliminisala Izabel Kruger iz Južnofričke Republike 2:0 (6:0 i 6:3).

