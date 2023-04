Kovinić osvojila trofej u portugalskom Oeirašu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić pobjednik je ITF turnira u portugalskom Oeirašu.

Ona je danas u finalnom meču savladala Španjolku Rebeku Masarovu 2:0 (6:2 i 6:2).

Do pobjede i trofeja, vrijednog 100 WTA bodova, došla je nakon 69 minuta igre.

Kovinić je bila peti nosilac u Oeirašu.

Na putu do trofeja eliminisala je i francusku teniserku Osean Dodannekadašnju, finalistkinju Vimbldona Oženi Bušar, 34. teniserku na WTA listi – Čehinju Mari Buzkovu i Španjolku Saru Soribes Tormo.

