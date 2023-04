Kovinić nakon velikog preokreta do finala

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić plasirala se u finale turnira u portugalskom Oeirašu.

Ona je danas u polufinalnom meču, nakon velikog preokreta, pobijedila Španjolke Saru Soribes Tormo 2:1, po setovima 0:6, 6:3 i 6:2.

Do pobjede i finala, nakon što je prvi set izgubila 6:0, došla je nakon dva sata i 13 minuta igre.

Rivalka u nedjeljnom finalu biće joj bolja iz duela između Egipćanka Šerif Ahmed Abdelaziz i Rebeke Masarove.

