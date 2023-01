Kovinić na startu Australijan opena protiv Loren Dejvis

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić na startu Australijan opena igraće protiv Amerikanke Loren Dejvis, odlučeno je žrijebom u Melburnu.

Kovinić i Dejvis bile su, početkom godine, rivalke i na WTA turniru u Oklendu, u kojem je crnogorska teniserka slavila 2:1 (4:6, 6:3 i 6:2).

Turnir na Novom Zelandu završila je u polufinalu, dok je zbog lakše povrede otkazala nastup u Hobartu.

Kovinić uoči prvog grend slem turnira sezone zauzima 54. mjesto na WTA listi najboljih teniserki svijeta.

Prošle godine na Australijan openu igrala je treće kolo, što je njen najbolji plasman u karijeri.

Dejvis, 84. teniserka svijeta, tri puta igrala je treće kolo u Melburnu, dok je prošle godine eliminisana na startu.

Prvi grend slem turniru sezone počinje u ponedjeljak.

