Kovinić na 83. mjestu

Podgorica, (MINA) – Najbolja crnogorska teniserka Danka Kovinić zauzima 83. mjesto na WTA listi, objavljeno je na zvaničnom sajtu Svjetske teniske federacije.

To je za jedno mjesto bolji plasman u odnosu na prethodnu sedmicu.

Kovinić nije uspjela da se plasira u glavni žrijeb turnira u Sinsinatiju, poražena je u subotu od Španjolke Parizas Dijas u prvom kolu kvalifikacija.

Čelnu poziciju zauzima Iga Sfjontek, ispred Anet Kontaveit i Marije Sakari.

Osvajanjem Toronta veliki skok napravila je Simona Halep, koja je sa 15. došla na šestu poziciju.

