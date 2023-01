Kovinić: Cilj popraviti plasman na WTA listi

Podgorica, (MINA) – Korak više na grend slem turnirima i najbolji plasman na WTA rang listi u karijeri glavni su ciljevi u 2023. godini, kazala je crnogorska teniserka Danka Kovinić.

Ona je podsjetila da je februara 2016. godine bila 46. teniserka svijeta i naglasila da iskreno vjeruje da može do 30 najboljih.

“Popraviti dosadašnji najbolji rezultat prvi mi je cilj u ovoj sezoni. Vjerujem da mogu u prvih 30, a kada i da li će se to desiti, to niko ne može da predvidi ili garantuje. Naravno da mi je to želja, ali i ako se ne desi, i to je u redu”, rekla je Kovinić u intervjuu agenciji MINA.

Ona kazala da je poslije četiri godine promijenila tim, navodeći da je osjećala da joj je promjena bila potrebna.

“To nije uvijek jednostavno, ali nadam se da ću biti zadovoljna i da ćemo uspjeti da postignemo bolje rezultate i ostvarimo zacrtane ciljeve”, rekla je Kovinić.

Ona je godinu završila na 60. mjestu, a na startu nove sezone plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Oklendu pobjedama protiv Japanke Nao Hibino i Amerikanke Loren Dejvis.

Govoreći o prethodnoj godini, najbolja crnogorska teniserka kazala je da će je pamtiti po plasmanu u treće kolo Australijan opena i nevjerovatnoj podršci navijača iz Crne Gore.

“To je bio poseban momenat na početku sezone i dao mi je vjetar u leđa. Pamtiću je i po dobrim partijama na Rolan Garosu, kao i na još par uspješnih turnira, ali i po povredi na Vimbldonu, nakon koje mi je trebalo dosta vremena da se vratim u formu”, rekla je Kovinić.

Ona je naglasila da, kao i u životu, ima uspona i padova, ali da se trudi da pozitivni momenti isplivaju na površinu.

“To nije uvijek lako”, kazala je Kovinić.

Govoreći o planovima i turnirima za narednu sezonu, podsjetila je da je prošle godine zbog povreda bila primorana da dosta mijenja raspored zbog povreda.

“Pa samim tim nisam imala vremena za klasične pripreme. Odmorila sam kratko u Crnoj Gori i u Podgorici odradila dio treninga, pa nastavila pripreme u Valensiji”, rekla je Kovinić.

Ona je naglasila da sa nestrpljenjem očekuje prvi grend slem sezone, kao i da će do tada nastupiti na turnirima na Novom Zelandu i Australiji.

Australijan open, na kojem je prošle godine igrala treće kolo, počeće 16. januara.

Kovinić je kazala da joj podrška navijača iz Crne Gore mnogo znači.

“Kao individualni sportista posebno osjećam kada imam podršku navijača iz Crne Gore i to mi daje nevjerovatnu energiju. Prelijepo mi je što iz godine u godinu na turnirima vidim sve više naših navijača i crnogorskih zastava. To mi uvijek probudi posebne emocije”, kazala je Kovinić.

Odgovarajući na pitanje koliko je teško u tenisu praviti rezultat bez finansijske i svake druge podrške, ona je naglasila da nije lako, posebno što u Crnoj Gori još ne postoji sistem koji bi trebalo da pomaže igračima u razvoju.

“A da ne govorim o bazi gdje bi igrači mogli da treniraju, a to je u svim državama osnovna stvar. Mi na žalost to nemamo, a ne djeluje mi da napredujemo u stvaranju takvih uslova”, rekla je Kovinić.

Govoreći o početku karijere, kazala je da je tada morala sve sama, da saznaje i upoznaje se sa svim vrlinama i manama profesionalnog tenisa.

“Nisam imala od koga da tražim savjet i zato uvijek kažem i želim to sada da ponovim, da mlađi teniseri iz Crne Gore uvijek mogu da računaju da ću im prenijeti svoja iskustva i dati iskrene savjete”, rekla je Kovinić.

Ona je kazala da, iako je već dugo u profesionalnom tenisu, ne smatra da je blizu “penzije” i da ne razmišlja o kraju karijere.

“Zapravo mislim da su ovo najbolje godine za sportistu, stekli smo dosta iskustva, zreliji smo, a željni još boljih rezultata. Iskrena da budem, trenutno ne mogu da zamislim sebe kao trenera. Voljela bih da budem blizu sporta, tenisa, ali u drugačijoj formi. Kroz koju godinu ću više razmišljati o tome, još mi je glavni fokus na profesionalnoj karijeri”, rekla je Kovinić.

Komentarišući dosadašnju karijeru, ona je kazala da su joj Olimpijske igre u Rio de Žaneiru među najljepšim momentima koje je kao sportista doživjela.

“Uživala sam u svakom momentu, od okupljanja na aerodromu, pa do odlaska iz sela. To je posebna energija. Olimpijske igre u Parizu su u planu i te kako. One su dio plana za 2023. jer već od sredine godine se računaju poeni za Pariz 2024”, rekla je Kovinić.

Ona je naglasila da joj je odluka da ne nastupi u Tokiju bila možda i najteža u karijeri.

“Kad se sjetim koliko mi je bilo teško donijeti odluku da otkažem nastup u Tokiju. To mi je možda i najteža odluka do sada. Daću sve od sebe da se plasiram na OI u Parizu, jer nema veće časti nego predstavljati svoju državu na tako prestižnom takmičenju”, zaključila je Kovinić.

