Kovinić bez finala u Oklendu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić nije uspjela da se plasira u finale WTA turnira u Oklendu.

Ona je danas u polufinalnom meču poražena od Amerikanke Koko Gof 2:0, po setovima 6:0 i 6:2.

Gof, sedmoplasirana na WTA listi, do pobjede i finala došla nakon sat i 13 minuta igre.

Kovinić je u polufinalu ubacila svega 50 odsto prvog servisa, a na njemu osvojila je samo dva poena više (14 poena), nego na drugom (12).

Gof će za trofej igrati protiv Rebeke Mašarove, 130. trenierke na WTA listi, koja je eliminisala Iselin Bonaventuru iz Belgije 2:0 (6:3 i 6:3),

Kovinić, koja je u Oklendu bila sedmi nosilac, u prva dva kola eliminisala je Japanku Nao Hibino i Amerikanku Loren Dejvis, dok je u četvrtfinalnom duelu slavila protiv Slovakinje Viktorije Kuzmove.

Turnir u Oklendu, koji se igra za nagradni fond od 260 hiljada USD, u sklopu je priprema za prvi grend slem u sezoni, Australijan open, koji počinje 16. januara u Melburnu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS