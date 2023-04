Kovinić bez četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Najbolja crnogorska teniserka Danka Kovinić nije uspjela da se plasira u četvrtfinale ITF turnira u Saragosi.

Kovinić, koja je bila prvi favorit turnira, poražena je u osmini finala od Francuskinje Kloi Pake 2:1 (3:6, 6:4 i 7:5).

Kovinić, koja je 73. na WTA listi, juče je eliminisala Španjolku Džesiku Buzas Maneiro 2:1(6:2, 3:6 i 6:1).

Pake je 189. teniserka svijeta.

