Kosić sjutra u slalomu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski skijaš Bojan Kosić nastupiće sjutra u slalomu na Svjetskom prvenstvu u Kurševelu i Meribelu.

Kosić je danas u kvalifikacijama napravio grešku i odustao u prvoj vožnji.

Nastup u finalu obezbijedio je zahvaljujući FIS rejtingu.

Prema propozicijama, pravo nastupa u slalomu ima 30 najbolje plasiranih iz Svjetskog kupa, 25 najboljih iz kvalifikacija, kao i predstavnici 25 država koje to nijesu uspjele da ostvare kroz kvalifikacije.

Prva slalomska trka na programu je u deset sat, a druga u 13 sati i 30 minuta.

Kosić će startovati sa startnim brojem 96.

