Kosić jedini predstavnik Crne Gore na SP

Podgorica, (MINA) – Crnu Goru će na Svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju u Kurševelu i Meribelu predstavljati Bojan Kosić, saopšteno je iz Skijaškog saveza.

On će nastupiti u veleslalomu i slalomu 17. i 19. februara.

Biće to njegov osmi nastup na šampionatima svijeta, nakon što je debitovao 2007. godine u švedskom Oreu.

Najbolji rezultat u slalomu, 43. mjesto, ostvario je 2011. u Garmiš-Partenkirhenu, dok je 45. mjesto u Oreu 2007. najbolji plasman u veleslalomu.

Prije dvije godine u Kortini Dampeco ostao je bez plasmana u obje discipline.

“Prije tri mjeseca povrijedio sam nogu, imao sam ogroman problem, jedva sam se oslanjao na nju. Pobijedila je velika želja i upornost kako bi se pojavio na još jednom Svjetskom prvenstvu”, rekao je Kosić.

On je kazao da se nedavno povriejdio vozeći veleslalom i da je moguće da postoji određena doza straha.

“Slalom je svakako moja disciplina, tu se najbolje osjećam. Tu očekujem mnogo više”, rekao je Kosić.

On je bio i jedini crnogorski predstavnik na Zimskim olimpijskim igrama 2010. godine.

Predsjednik Skijaškog saveza Rajko Kosić očekuje da bi plasman crnogorskog skijaša u finale predstavljao izuzetan rezultat za Crnu Goru.

“Nadam se da ćemo uspješno predstaviti državu, kroz kvalifikacije pokušaćemo da dođemo do finala. To bi za Crnu Goru bilo sasvim zadovoljavajuće. Sredstva i sve sa čime raspoložemo ne daju nam za pravo da možemo razmišljati o nečemu velikom. Mi želimo svakako, ali želje i mogućnosti nijesu isto”, rekao je Kosić.

