Košarkašima Budućnosti gradski derbi

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici gradskog rivala, ekipu SC Derbija 105:99, u utakmici 26. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je upisala 23. trijumf i ostala u trci za prvo mjesto u regionalnom takmičenju.

U kvalitetnom i neizvjesnom meču presudile su dvije trojke Mekinlija Rajta i Đorđa Jovanovića, nakon kojih je Budućnost, uz jedno realizovano bacanje Kenana Kamenjaša, povela 101:94, 47 sekundi prije kraja.

Jovanović i Rajt ubacili su po 18, dok je Kemenjaš meč završio sa 15 poena.

U ekipi SC Derbija istakli su se Erik Nil sa 28 i Luka Drobnjak sa 25, dok je Andrija Grbović dodao 18 poena.

Mornar je juče u Železniku poražen od FMP-a 87:72.

