Košarkašice Budućnost Bemaksa večeras putuju na finalni turnir

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa otputovaće večeras za Celje, gdje će u subotu i nedjelju učestvovati na finalnom turniru WABA lige.

Na turniru će, pored Budućnosti i domačeg Celja, učestvovati dva najbolja bugarska tima – Beroe i Montana.

Celje je posljednje tri sezone osvajalo titulu u Podgorici.

U polufinalu će, shodno rasporedu na tabeli, igrati Celje i Beroe, odnosno Budućnost Bemaks i Montana.

Duel Budućnosti i Montane, koja je prije samo par dana osvojila Kup Bugarske, na programu je u subotu u 15 sati i 30 minuta.

Trener Petar Stojanović da slijedi ono najzanimljivije, odnosno fajnal-for.

“Ako se zna da tri tima imaju po tri strankinje, dosta iskusnih igračica i reprezentativki, a da je ovo sezona nakon dugo godina gdje se iligaški dio igrao po sistemu jedinstvene lige, a ne grupna faze, onda je jasno da slijedi jedan od najjačih završnih turnira u posljednjih nekoliko godina. Četiri veoma kvalitetne ekipe i s razlogom se očekuje spektakl”, kazao je Stojanović.

On je istakao da ne razmišlja šta može biti drugog dana finalnog turnira, već su sve misli fokusirane samo na Montanu.

“Izvanredna ekipa, koja je pokazala jako mnogo tokom sezone. Veoma iskusna, dobro pokrivena na svim pozicijama, tako da nas očekuje dobar meč. Ali, mislim da smo se dobro spremili, vjerujem u moje djevojke i siguran sam da ćemo se pokazati u pravom svijetlu”, rekao je je Stojanović.

Za 18 sati zakazan je duel Celja i Beroe.

U nedjelju, u 14 sati i 30 minuta, je meč za treće mjesto, dok je za 17 zakazano finale.

