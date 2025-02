Košarkašice Budućnost Bemaksa ubjedljive i protiv Orlova

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u Podgorici banjačučke Orlove 88:56, u utakmici 16. kola WABA lige.

Budućnost je upisala 13. trijumf i zadržala maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Podgorički tim opravdao je ulogu favorita, već u prvoj četvrtini stekao je dvocifrenu prednost i do kraja je samo uvećavao.

Najefikasnija u pobjedbničkom timu bila je Zorana Radonjić sa 23 poena, Jelena Bulajić ubacila je 13, a po deset Tes Amundsen i Katrin Brigs.

U ekipi iz Banja Luke najbolja je bila Hana Predojević sa 19 koševa.

Budućnost će u narednom kolu, 1. marta, biti gost Cinkarne Celje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS