Košarkašice Budućnost Bemaksa sjutra dočekuju Celje

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Podgorici protiv Cinkarne Celje, utakmicu šestog kola Top osam faze WABA lige.

Repriza prošlogodišnjeg finala daće konačan odgovor o tome ko će od ta dva tima fajnal-for dočekati sa prvog mjesta.

Oba tima imaju po poraz u dosadašnjem dijelu regionalnog takmičenja.

Trener Vladan Radović kazao je da je pred oba tima pravi regionalni derbi.

“Cijenimo ekipu Celja i uvijek su naše utakmice jake i zahtjevne. Očekujem i sada pravi derbi, u kojem će se vidjeti spremnost i karakter ekipe. Celje takođe ima pobjednički mentalitet, kroz koji pokušavaju da nametnu svoj ritam. Želimo da budemo fokusirani, željni pobjede. Biće fizički zahtjevan meč, ali neka bolji pobijedi”, rekao je Radović.

Celje je u prvom dijelu sezone slavilo 61:59.

Budućnost bi pobjedom od najmanje tri razlike bila bolja u međusobnom skoru, što znači da bi samim tim imala i mogućnost da bude prvoplasirana bez obzira na duel protiv Vojvodine u Novom Sadu.

Subotnji duel u Bemaks areni počeće u 18 sati.

