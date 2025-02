Košarkašice Budućnost Bemaksa 16. put najbolje

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa 14. put uzastopno pobjednice su Kupa Crne Gore.

Budućnost je večeras u Bijelom Polju, u finalnom meču, savladala nikšićku Trebjesu 95:40.

To je podgoričkom timu 16. trofej Kupa, a osim posljednjih 14, najbolji je bio i 2007. i 2008. godine.

Trebjesa je plasmanom u finale ostvarila najveći uspje u klupskoj istoriji.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Janja Dragišić sa 20, Atina radević dodala je 19, dok je Nikolina Ilić meč završila sa 14 poena.

Dvocifrena je bila i Milena Bigović sa 11 poena.

U nikšićkom timu najbolja je bila Anđela rondović sa 19 poena.

