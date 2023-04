Košarkašicama Podgorice prva titula prvaka

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Podgorice osvojile su titulu prvaka Crne Gore, u konkurenciji juniorki. Juniorke podgoričkog kluba totalnu dominaciju ove sezone zaokružile su peharom na finalnom turniru u Bemaks areni. Podgorica je juče u polufinalu, prvog dana turnira, eliminisala kolašinsku ekipu Tara Basket 82:37, dok je u finalu slavila protiv Dečića 76:43. Ženski košarkaški klub Podgorica, koji je osnovan prije tri godine, dvije sezone zaredom igrao je finale u konkurenciji juniorki, tri puta sa seniorkama finale plej-ofa i dva puta sa prvim timom finale Kupa. Kao trećeplasirana turnir je završila Trebjesa, koja je u debitantskoj sezoni, u meču za treće mjesto, savladala kolašinsku ekipu Tara Basket 66:35.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS