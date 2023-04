Košarkaši Pljevalja izborili plasman u Prvu A ligu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Pljevalja naredne sezone igraće u Prvoj A muškoj crnogorskoj ligi.

Pljevaljski tim sa 20 pobjeda i četiri poraza završio je takmičenje u Prvoj B ligi i kao prvoplasirani izborio plasman u viši rang.

Posljednji, četvrti neuspjeh, stigao je na kraju, u meču bez rezultatskog značaja, od Balkanskog Risa 81:58.

Pljevlja su osvojila prvo mjesto (SC Derby II i Podgorica II igrali suvan knkurencije) i na taj način šansu da naredne godine igraju u eliti.

Prema propozicijama, šampion Prve B lige direktno se kvalifikuje za nastup u Prvu A ligu naredne sezone.

