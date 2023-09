Košarašice Budućnost Bemaksa bolje od Prištine

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa savladale su danas Prištinu 82:49 (18:9, 26:18, 18:12 i 20:10), u prvom kontrolnom meču u okviru priprema za novu sezonu.

Podgoričanke su od starta krenule silovito, a sjajnim procentom šuta van linije 6,75 došle su do ubjedljivog trijumfa.

Meč su obilježile Anastasija Drobnjak i Nikolina Ilić, koje su postigle čak deset trojki.

Viceprvak Kosova, koji je prošle sezone u finalnoj seriji 3:2 poražen od Baškimija, bio je u igri do sredine druge dionice (21:17), a onda je krenula dalekometna paljba i laki poeni iz tranzicije nakon sjajne odbrane.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Drobnjak sa 18, Nikolina Ilić je dodala 12, a dvocifene su bile još Jelena Bulajić (11), Zorana Radonjić (10), uz 7 skokova i 5 asistencija.

Podgoričanke će naredne srijede otputovati za Srbiju na mini turneju, gdje će imati četiri kontrolna meča.

Na startu nove sezone WABA lige podgoričke košarkašice gostuju Montani 4.oktobra.

