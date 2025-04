Kom ubjedljiv protiv Rudara

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Rudara pobijedili su danas u Nikšiću pljevaljski Rudar 4:1, u 28 kolu Druge crnogorske lige.

Kom, posljednje plasirani na tabeli, do pobjede protiv drugoplasiranog Rudara došao je golovima Marka Bruzanović 26. i 88, Luke Mihaljevića u 40. i Luke Silija u 65. minutu.

Jedini pogodak za Rudar postigao je Milan Damjanović u 43. minutu.

Ibar je u Rožajama savladao Grbalj 2:0, golovima Harisa Terzića u 16. i Šunija Uede u 53. minutu.

Pobjednika nije bilo u duelu Podgorice i Igala, koji su na DG areni igrali 2:2.

Gosti su, golovima Jovana Popović u 33. iz jedanaesterca i Ognjena Rolovića u 57. minutu, poveli 2:0.

Na 2:1 smanjio je Miloš Vračar u 77. iz jedanaesterca, a do bodam domaćin je stigao u u petom minutu sudijske nadoknde autogolom golmana Božidara Matejića.

U premijernom meču, Mladost je juče na Trening kampu savladala Isku 1:0.

Slobodan u ovom kolu bio je Lovćen.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS