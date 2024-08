Klajević bez finala na SP u Limi

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Vesna Kljajević nije uspjela da se plasira u finale juniorskog prvenstva svijeta u Limi, u bacanju kugle.

Ona je danas u kvalifikacionoj B grupi osvojila deveto mjesto hicem od 13,72 metra.

Nastup je u generalnom plasmanu završila na 21. mjestu od ukupno 25 takmičarki.

Nastup u finalu izborila je 12 najboljih.

Kljajević je bila jedini predstavnik Crne Gore na šampionatu sa ispunjenom normom u bacanju kugle – 14,89 metara.

Šampionat svijeta za juniore i juniorke okupio je 1.720 atletičara iz 134 države.

Sa Vesnom Klajević, koja će se nakon šampionata svijeta preseliti u Sjedinjene Američke Države i nastaviti školovanje na Univerzitetu Sjeverna Karolina, u Limu putovao je i njen trener Danilo Ristić.

