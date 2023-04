Kik bokserima Lovćena tri medalje na Evropskom kupu u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Kik bokseri Lovćena nastup na Evropskom kupu u Beogradu završili su sa tri medalje – po jednom zlatnom, strebrnom i bronzanom.

Zlatnu medalju osvojio je kadet Pavle Petrović (do 47), srebrni je bio mlađi junior Mirko Božović (do 71), a bronzani kadet Jovan Lipovina (do 47).

“Petrović je još jednom pokazao da polako stasava u dobrog borca. Božović je izgubio od iskusnijeg rivala 2:1, u neizvjesnom meču u kojem se vodio pravi rat u ringu”, rekao je trener cetinjskog kluba Janko Kuzman agenciji MINA.

On je naglasio da je odličan utisak ostvio i Lipovina, ali da nije uspio da se domogne finala.

“Pobijedio je juče u četvrtfinalu, ali je u polufinalnoj borbi poražen od domaćeg borca. Lipovina je od početka meča imao prednost i bio bolji, ali su sudije meč bodovale 2:1. Moramo se navikavati i na takve stvari”, rekao je Kuzman.

Evropski kup u Beogradu okupio je više od 600 takmičara iz 102 kluba i 16 država.

