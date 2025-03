Kazahstanac prejak za Markovića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Danilo Marković nije uspio da se plasira u četvrtfinale Svjetskog kupa za mlade Jadranski biser u Budvi.

Član podgoričkog bokserskog kluba Power boxing poražen je u osmini finala kategorije do 63,5 kilograma poražen od Kazahstanaca Mukhita Nurkabilulija.

Kazahstanac je slavio jednoglasnom odlukom sudija.

Crnogorski bokser je odlično počeo borbu u Splendidu i bio bolji u prvoj rundi, koju je dobio sa 4:1.

Sudije iz Bugarske, Rusije, Bjelorusije i Azerbejdžana su dale prednost Markoviću, dok je djelilac pravde iz Poljske bodovao za Kazahstanca.

U nastavku je mladi Podgoričanin platio danak neiskustvu, nije mogao da prati žestok tempo Nurkabilulija, pa je poraz bio neizbježan.

Kazahstanac će se u četvrtak u četvrtfinalu boriti protiv Hrvata Mateja Marton, koji je bio slobodan na startu.

“Marković je odlično odboksovao prvu rundu. Međutim, Kazahstanac je tempom, koji je bio previsok za trenutni nivo isksustva i spreme našeg boksera “prelomio” borbu u svoju korist. Svakako jedno veliko iskustvo za mladog Markovića, ali za ovu scenu, gdje su najbolji bokseri na svijetu u uzrastu 17-18 godina potrebno je mnogo više”, rekao je selektor Ružić.

Marković je bio jedini predstavnik Crne Gore na Svjetskom kupu u Budvi, na kojem nastupa ukupno 220 takmičara – 156 u muškoj i 64 u ženskoj konkurenciji iz 21 države svijeta sa četiri kontinenta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS