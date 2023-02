Kataši na seminaru u Kragujevcu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate reprezentativci Biserka Radulović, Vladimir Mijač, Kenan Nikočević i Arijan Kočan do nedjelje prisustvovaće prestižnom kata seminaru u Kragujevcu, saopšteno je iz Karate saveza.

Seminarom, čiji je organizator Karate federacije Srbije, rukovodi Kođi Arimoto, trofejni japanski karatista.

Crnogorske takmičare predvode selektorke Milena Milačić i Tijana Popović.

Arimoto je član šampionskog kata tima Japana na šampionatima svijeta u Parizu 2012. i 2021. u Dubajiu.

Prvak je Istočne Azije 2016. i Japana 2021. godine u katama pojedinačno.

Vodi seminare u više od 20 država.

Seminar će biti održan u kompleksu hotela Šumarice, a broj učesnika je ograničen.

