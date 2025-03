Kataro i Budva otvaraju prvenstvo Crne Gore u vaterpolu

Podgorica, (MINA) – Utakmicom između Katara i Budve, sjutra u Kotoru, zvanično će početi prvenstvo Crne Gore u vaterpolu.

Ligaški dio prvenstva igra se po sistemu svako sa svakim kod kuće i u gostima između ekipa koje nijesu igrale međusobno u okviru Regionalnih liga (Premijer i A1).

Propozicijama takmičenja predviđeno je da za plasman u šampionatu računaju se rezultati međusobnih duela crnogorskih klubova u regionalnim ligama.

Na osnovu rezultata u dosadašnjem dijelu sezone, Budućnost ima osam bodova iz četiri meča.

Ostala četiri kluba međusobno su odigrala po dvije utakmice u okviru regionalnih takmičenja, pa Jadran m:tel ima šest, Kataro tri, Budva jedan, dok je Primorac bez bodova.

Po završetku ligaškog dijela, prve dvije ekipe igraće finalnu seriju na tri pobjede (maksimalno pet utakmica), dok će trećeplasirani i četvrtoplasirani timovi igrati seriju u dvije pobjede za treće mjesto.

Subotnji duel Katara i Budve počeće u 19 sati.

