Kata tim bronzani, Backović poražena u trećem kolu

Podgorica, (MINA) – Muški kata tim karate reprezentacije Crne Gore osvojio je bronzanu medalju, dok je Helena Backović u borbama zaustavljena u trećem kolu turnira Serije A u Larnaki.

Tim u sastavu Vladimir Mijač, Kenan Nikočević, Arijan Kočan i Nikola Milić u meču za medalju pobijedio je Srbiju 40,60-39,50.

Crnogorski kataši na startu turnira bili su slobodni u prvom kolu, dok su u drugom poraženi od Njemačke 38,10-36,60, koja ih je plasmanom u finale povukla u repasaž.

Borbu za medalju izborili su pobjedom protiv Italije 37,60-36,10.

Njemačka je morala da se zadovolji srebrnom medaljom, nakon što je u finalu poražena od Kuvajta.

Backović je kategoriji do 55 kilograma bila slobodna na startu turnira, dok je u drugom kolu efektno pobijedila Francuskinju Tajlu Levaše 1:0.

U trećem kolu poražena je od Cu-Jun Čen iz Kineskog Tajpeha 5:2, koja je nije uspjela da se domogne finala, čime je crnogorskoj reprezentativki zatvorila vrata repasaža.

Backović je prošlog vikenda osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u konkurenciji mlađih seniorki.

Prvog takmičarskog dana Vladimir Mijač pojedinačni nastup završio je u repasažu, kao devetoplasirani, dok su Nikola Milić i Milena Jovanović zaustavljeni u trećem kolu.

Sjutra će na tatami Tina Vujadinović u ategoriji do 61 kilogram.

