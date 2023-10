Karatistima Zete trofej u Igalu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Zete osvojili su prvo mjesto u generalnom plasmanu na internacionalnom karate turniru Gran pri Montenegro u Igalu.

Nastup su završili sa po 18 zlatnih, osam srebrnih i pet bronzanih medalja.

Omladinac je kao drugoplasirani osvojio 17 zlatnih, dvije srebrne i šest bronzanih odličja.

Pobjedničko postolje kompletirao je kolašinski Gorštak sa osam zlatnih, četiri srebrne i jednom bronzanom medaljom.

Karatisti Bijele sa sedam zlatnih, jednom srebrnom i devet bronzanih završili su na četvrtom mjestu, dok je peti bio Šotokan tim sa sedam zlatnih i dvije bronzane medalje.

Među deset najboljih su još Šampion Nikšić (6z,3s,8b), Ulcinj (5z,9s,6b), Hercegovac (4z,4s,8b), Budućnost (4z,3s,1b) i Ris (4z,1s,4b).

Tradicionalni turnir okupio je 419 takmičara, iz 45 klubova i šest država.

Organizatori turnira bili su Karate klubovi Bijela i Tempo, a pokrovitelji Opština Herceg Novi i Turistička organizacija tog grada.

